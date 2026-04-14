Страх оргазма: как отличить аллергию на сперму от гриппа

Аллергии на сам физический процесс секса не существует, но острая иммунная реакция на сопутствующие жидкости и материалы — абсолютная реальность. Об этом РИАМО сообщила сексолог Евгения Рыкова.

Чаще всего под этим скрывается гиперчувствительность к латексу, компонентам лубрикантов или семенной жидкости партнера. Слизистая может реагировать на чужеродные белки спермы сильнейшим отеком и жжением, превращая незащищенную близость в пытку.

«Аллергия мужчин на собственную сперму тоже существует. В медицине это называется синдромом посторгазмического недомогания. Это редкий аутоиммунный сбой, при котором организм начинает атаковать собственную семенную жидкость как враждебный вирус», — объяснила сексолог.

Сразу после эякуляции мужчина испытывает не приятное расслабление, а тяжелое гриппоподобное состояние. Резко поднимается температура, закладывает нос, начинается ломота в суставах, а мозг заволакивает густой туман.

«Изматывающий упадок сил может длиться несколько дней. В итоге у человека формируется панический страх перед оргазмом и либидо рушится. Подобные состояния категорически нельзя терпеть или лечить воздержанием, они требуют профессиональной медицинской диагностики и подбора специфической антигистаминной иммунотерапии», — добавила Рыкова.

