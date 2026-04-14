В Пушкинском округе передали санитарный автомобиль бойцам СВО

Санитарный автомобиль для выполнения боевых задач передали участникам СВО 14 апреля в городском округе Пушкинский. Ключи от машины командиру роты ремонтно-восстановительного батальона вручил глава округа Максим Красноцветов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов передал ключи от санитарного автомобиля Виктору Фролову (имя и фамилия изменены) — командиру роты ремонтно-восстановительного батальона мотострелковой дивизии, уроженцу Пушкино. Машина полностью укомплектована оборудованием для оказания медицинской помощи на передовой и необходимыми бытовыми принадлежностями для бойцов в зоне СВО.

Подготовка и передача транспорта состоялись при участии руководства ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 57» и содействии депутата совета депутатов округа, генерального директора ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрия Кулькова. Компания ранее уже направляла подразделению мотоцикл, строительные материалы, средства пожаротушения, бытовую химию и сухие души.

В этот раз специалисты ГК «Пластик Он Лайн» провели косметический ремонт автомобиля, подготовили 10 водонепроницаемых баулов и около 250 килограммов дезинфицирующих средств. Максим Красноцветов поблагодарил «Медико-санитарную часть № 57» за безвозмездную передачу машины и Дмитрия Кулькова за ее подготовку к дальнейшей эксплуатации, а также выразил поддержку военнослужащим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.