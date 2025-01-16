сегодня в 16:56

Напавшие на «Крокус» перечислили новые места для терактов

Террористы из «Исламского государства в провинции Хорасан»** (ответвление ИГИЛ*) на своем пропагандистском ресурсе опубликовали список новых целей, где они готовятся устроить теракты. Именно ИГИЛ* брала на себя ответственность за нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл», при террористической атаке более 140 человек погибли и более 500 пострадали, сообщает Readovka .

Целями для нападений боевики назвали карнавал в Венеции (Италия), оперный бал в Вене (Австрия), Каннский кинофестиваль (Франция) и фестиваль «Октоберфест» в немецком Мюнхене.

Ранее теракт произошел в Новом Орлеане в США. В атаке подозревали 42-летнего американца Шамсуда Дин Джаббара, в машине которого нашли символику ИГИЛ*, оружие и потенциальные бомбы.

16 января 18-летний ученик с ножом убил минимум двух людей в гимназии Словакии. Аналогичную атаку в этот же день предотвратили в Подмосковье.

* Организация признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ.

** Признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ.