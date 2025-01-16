Ученик убил людей в школе Словакии. Такую же атаку предотвратили в Подмосковье
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В Словакии 18-летний ученик напал с ножом на гимназию и скрылся. В результате атаки погибли два человека, один находится в критическом состоянии, сообщает портал Teraz. 16 января аналогичное нападение предотвратили в подмосковном Реутове — подростка задержали с тремя ножами, он планировал теракт.
Атакованная гимназия находится в городе Спишска-Стара-Вес в Кежмарокском районе Словакии. Известно о гибели двух человек и одном раненом, наличие других пострадавших устанавливается, заявила представитель оперативного центра службы скорой медицинской помощи Данка Чапакова.
«Преступник, напавший с ножом на гимназию в Спишской Старой Весе, в настоящее время находится в бегах», — пишет портал.
В случае встречи с подозреваемым жителей просят звонить в полицию и не пытаться задержать убийцу самостоятельно.
16 января в Реутове задержали 16-летнего подростка, который готовил нападение на местную школу. Юноша, являющийся уроженцем Таджикистана, хотел атаковать учебное заведение с тремя ножами. Подозреваемый является приверженцем террористического «Колумбайна»*, ему предъявлены обвинения.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.