В теракте в Новом Орлеане подозревают 42-летнего гражданина США из Техаса

сегодня в 22:24

Американец Джаббар подозревается в исполнении теракта в Новом Орлеане

ФБР подозревает американца Шамсуда Дин Джаббара в исполнении теракта в Новом Орлеане, сообщает РИА Новости .

42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар находился в авто на котором он осуществил атаку на празднующих Новый год жителей города.

В арендованном им пикапе Ford нашли символику запрещенной в США и РФ террористической организации ИГИЛ, сказано в сообщении агентства с ссылкой на ФБР.

В машине также были обнаружены оружие и потенциальное самодельные взрывные устройства, уточнили в силовом ведомстве.