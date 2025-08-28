Напавшего на полицейских в Москве отправили в СИЗО
Фото - © Медиасток.рф
Суд избрал меру пресечения 25-летнему мужчине, который 27 августа напал с ножом на полицейских в Москве. Его поместили под стражу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Мужчине предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Свою вину он признал. Суд учел позицию прокуратуры и отправил обвиняемого в СИЗО на время расследования.
Утром 27 августа мужчина бросил коктейли Молотова в сторону автомобилей МВД на Щелковском шоссе в Москве. Затем он попытался атаковать полицейских ножом.
Ранее стало известно, что нападавший — уроженец Саратова Шеравган К.*, который при задержании притворялся иностранцем. Злоумышленник был ранее судим за покушение на теракт, а также хранение взрывчатки и оружия.
Мужчина, предположительно, стал членом ИГИЛ** в 2017 году. После задержания в том е году он стал сотрудничать со следствием.
*Признан экстремистом и террористом в России.
**Организация признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ.