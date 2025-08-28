Напавшего на полицейских в Москве отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения 25-летнему мужчине, который 27 августа напал с ножом на полицейских в Москве. Его поместили под стражу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Свою вину он признал. Суд учел позицию прокуратуры и отправил обвиняемого в СИЗО на время расследования.

Утром 27 августа мужчина бросил коктейли Молотова в сторону автомобилей МВД на Щелковском шоссе в Москве. Затем он попытался атаковать полицейских ножом.

Ранее стало известно, что нападавший — уроженец Саратова Шеравган К.*, который при задержании притворялся иностранцем. Злоумышленник был ранее судим за покушение на теракт, а также хранение взрывчатки и оружия.

Мужчина, предположительно, стал членом ИГИЛ** в 2017 году. После задержания в том е году он стал сотрудничать со следствием.

*Признан экстремистом и террористом в России.

**Организация признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ.