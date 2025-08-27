сегодня в 10:36

Мужчина с ножом напал на полицейских в Москве из-за ненависти к ним

Правонарушитель напал с ножом на полицейских в Москве, поскольку, предположительно, ненавидит сотрудников МВД. Мужчину отправят на проведение психиатрической экспертизы, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Нарушителя порядка задержали.

Ранее мужчина набросился с ножом на четверых полицейских на Щелковском шоссе в Москве. Обезвредить правонарушителя силовикам помогали прохожие.

До столкновения с полицией мужчина поджег два предмета, а затем стоял на дороге. После этого прохожие вызвали полицию.

Один из силовиков пытался обезвредить мужчину резиновой дубинкой. Однако тот размахивал ножом в разные стороны и пытался убежать.