Мужчина с ножом напал на полицейских в Москве из-за ненависти к ним
Фото - © Телеграм-канал Baza
Правонарушитель напал с ножом на полицейских в Москве, поскольку, предположительно, ненавидит сотрудников МВД. Мужчину отправят на проведение психиатрической экспертизы, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Нарушителя порядка задержали.
Ранее мужчина набросился с ножом на четверых полицейских на Щелковском шоссе в Москве. Обезвредить правонарушителя силовикам помогали прохожие.
До столкновения с полицией мужчина поджег два предмета, а затем стоял на дороге. После этого прохожие вызвали полицию.
Один из силовиков пытался обезвредить мужчину резиновой дубинкой. Однако тот размахивал ножом в разные стороны и пытался убежать.