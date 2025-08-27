Мужчина набросился с ножом на 4 полицейских в Москве

Мужчина набросился с ножом на четверых полицейских на Щелковском шоссе в Москве. Силовики вместе с прохожими пытались обезвредить правонарушителя, сообщает Baza .

Инцидент случился рядом с остановкой «Хроматрон» на Щелковском шоссе. Неизвестный мужчина совершил поджог двух предметов. После этого он стоял на дороге.

Прохожие вызвали полицейских. Они приехали и попытались провести задержание мужчины. Тогда тот достал нож и начал сопротивляться.

На опубликованном видео показано, что один из полицейских достал резиновую дубинку и пытался нанести удары по агрессору. Тот в свою очередь размахивал ножом в разные стороны, а затем начал убегать. Минимум четыре сотрудника полиции погнались за правонарушителем.