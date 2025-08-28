СК: напавший на полицейских в Москве притворялся иностранцем

Мужчина, напавший на полицейских в Москве, притворялся иностранцем при задержании, он оказался гражданином РФ, который ранее отбывал наказание за преступления против общественной безопасности и государственной власти, сообщает РИА Новости .

По данным СК, при задержании мужчина не имел при себе документов и говорил на иностранном языке. Позже выяснилось, что подозреваемый является уроженцем города Саратова и имеет российское гражданство.

Утром 27 августа Шеравган К.* попытался зарезать полицейских на Щелковском шоссе. До этого он совершил поджог с помощью коктейлей Молотова. После задержания он заявлял, что напал на правоохранителей из-за ненависти к ним.

Один из силовиков пытался обезвредить мужчину резиновой дубинкой. Однако тот размахивал ножом в разные стороны и пытался убежать.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга