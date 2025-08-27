сегодня в 16:59

Атаковавший полицейских с ножом в Москве был террористом и состоял в ИГИЛ*

25-летний Шеравган Кунджумов**, предположительно, стал членом ИГИЛ* в 2017 году. Тогда же совместно с иными радикалами он занимался подготовкой терактов в нескольких регионах РФ, а утром 27 августа напал с ножом на полицейских, сообщает « 112 ».

Шеравган Кунджумов**, предположительно, создавал взрывчатку для боевого крыла ячейки. Ее собирались использовать для терактов на объектах транспорта и в российских ТРЦ.

Террористы занимались подготовкой ударов до лета 2017 года. У них были автоматы, гранаты и пистолеты.

Однако 10 августа схрон ячейки обнаружили силовики. В течение нескольких суток были задержаны все преступники.

Членам ячейки дали большие сроки. Шеравгана Кунджумова** отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Его освободили недавно.

Утром 27 августа Шеравган К. бросил коктейли Молотова и попытался атаковать полицейских ножом на Щелковском шоссе в Москве.

Мужчина — уроженец Саратова. Он стал гражданином РФ. Но, согласно данным следствия, которые были получены в 2017 году, придерживался радикальных взглядов.

Вероятно, Шеравгана Кунджумова** снова отправят в колонию строгого режима. Однако на этот раз дадут срок побольше.

* Организация признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ.

**Шеравган Кунджумов признан экстремистом и террористом в России.