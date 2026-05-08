Врач объяснил разницу между солнечным и тепловым ударом

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, чем солнечный удар отличается от теплового и какие симптомы требуют срочной помощи, сообщает RT .

Солнечный удар возникает при длительном пребывании под прямыми лучами без головного убора. Перегреваются ткани головы, нарушается работа сосудов и центров терморегуляции.

«Если мы говорим именно о солнечном ударе, главный фактор — интенсивное солнце. Без него никак. Если человек, например, долго находится под ярким открытым солнечным светом без головного убора (на пляже, в поле, на рыбалке, в походе), перегреваются ткани головы, нарушается работа сосудов и центров терморегуляции», — пояснил специалист.

Среди симптомов он назвал головную боль, покраснение лица, шум в ушах, тошноту, слабость и горячую кожу при сохранении потоотделения.

Тепловой удар может развиться и без солнца — в душном помещении, транспорте, бане или при тяжелой нагрузке в жару. Это системное состояние, при котором организм перестает эффективно охлаждаться.

«Здесь проблема уже системная. Там (ред. — при солнечном ударе) локальная, здесь — системная. Организм не справляется с отведением тепла… Температура тела может подняться выше 40 °C, нарушается работа и мозга, и сердца, и почек, и систем свертывания крови. Это не просто „перегрелся“, это потенциально смертельно опасное состояние», — объяснил эксперт.

Главный признак — сбои в работе нервной системы: спутанность сознания, агрессия, сухая и горячая кожа из-за прекращения потоотделения. Возможны судороги и потеря сознания.

«Чем дольше держится высокая температура тела, тем выше риск необратимого повреждения и мозга, и внутренних органов», — подчеркнул специалист.

Для профилактики врач рекомендовал пить воду каждые 15 минут, носить легкую одежду и головной убор, избегать нагрузок и чаще находиться в тени или прохладном помещении.

