Луис Энрике заявил о мечте сыграть на ЧМ-2026

Нападающий «Зенита» Луис Энрике заявил, что мечтает сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Футболист уже вошел в предварительный состав национальной команды, сообщает Metaratings.ru .

Луис Энрике признался, что рассчитывает получить приглашение на чемпионат мира 2026 года и считает участие в турнире главной целью карьеры.

«Я с огромным нетерпением и большими надеждами смотрю на предстоящий турнир. Понимаю, что это уникальная возможность, которую я ни в коем случае не должен упустить. Это всегда было моей мечтой: не только надеть футболку сборной, но и сыграть в ней на чемпионате мира, турнире, за которым будет следить весь мир», — сказал он.

Футболист отметил, что поддержка семьи придает дополнительную мотивацию проявить себя и достойно представить сборную.

Также Луис Энрике оценил соперников по группе — Марокко, Шотландию и Гаити.

«Эти команды оказались на чемпионате мира — они будут отдавать любые силы на поле и бороться только за победу, поэтому уверен, что ни в одной из групп не будет легких игр. Наша команда должна быть максимально сконцентрирована на каждом матче и делать все возможное для победы. Никогда не было просто побеждать на чемпионате мира, любая игра там — это событие, тем более когда начнется плей-офф», — отметил нападающий.

На счету 25-летнего игрока 13 матчей и два гола за сборную Бразилии. В «Зенит» он перешел из «Ботафого» в 2025 году. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 24 млн евро.

