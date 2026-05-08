В Монпелье прошло шествие «Бессмертного полка»

В городе Монпелье на юге Франции прошло шествие «Бессмертного полка». Участники акции вышли с портретами родственников — участников Второй мировой войны.

Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Монпелье 8 мая. Участники прошли по улицам города с фотографиями своих родственников — ветеранов и тружеников тыла.

Акция посвящена памяти погибших и участвовавших во Второй мировой войне. К мероприятию присоединились жители Франции и представители русскоязычной общины.

Подобные шествия ежегодно проходят в разных странах мира в дни празднования годовщины Победы.

