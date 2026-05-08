В Монпелье прошло шествие «Бессмертного полка»
Акция «Бессмертный полк» состоялась на юге Франции 8 мая
Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Монпелье 8 мая. Участники прошли по улицам города с фотографиями своих родственников — ветеранов и тружеников тыла.
Акция посвящена памяти погибших и участвовавших во Второй мировой войне. К мероприятию присоединились жители Франции и представители русскоязычной общины.
Подобные шествия ежегодно проходят в разных странах мира в дни празднования годовщины Победы.
