Ученые не нашли пользы в полном отказе от соцсетей

Исследователи не выявили заметных изменений в самочувствии людей после временного отказа от социальных сетей, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Метаанализ десяти исследований с участием более 4,6 тысячи человек показал, что цифровой детокс не приводит к статистически значимым изменениям психического состояния. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Команда под руководством Лауры Лемахье из Антверпенского университета изучила эксперименты, в которых добровольцы отказывались от соцсетей на срок от одного дня до нескольких недель. Участники оценивали уровень позитивных и негативных эмоций, а также общую удовлетворенность жизнью. Существенных сдвигов по этим показателям ученые не зафиксировали, а продолжительность перерыва не влияла на результат.

Авторы допустили, что возможные плюсы снижения информационной нагрузки компенсируются скукой и чувством социальной изоляции. Кроме того, некоторые участники могли не полностью соблюдать запрет на использование приложений.

Исследователи считают более эффективной стратегией не полный отказ от технологий, а контроль за цифровой средой: ограничение времени в соцсетях и настройку уведомлений. Такой подход помогает снизить нагрузку на внимание без разрыва социальных связей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.