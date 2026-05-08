Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина»

сегодня в 17:35

Жители Санкт-Петербурга возложили цветы и венки к монументу «Мать-Родина» в память о блокадниках и героях Великой Отечественной войны, сообщает RT .

Памятная церемония прошла в преддверии Дня Победы. Участники акции собрались у монумента, чтобы почтить погибших защитников города и жертв блокады Ленинграда.

Горожане возложили цветы и венки к мемориалу, отдав дань уважения тем, кто сражался за Ленинград и пережил тяжелые годы осады.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов возложил цветы к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.