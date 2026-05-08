Минфин снизил оценку нефтегазовых доходов до 2,3 трлн руб

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе — апреле 2026 года сократились до 2,3 трлн рублей, что на 38,3% меньше год к году. Общие доходы снизились, а расходы заметно выросли, сообщает «Царьград» .

По данным Министерства финансов РФ, за первые четыре месяца 2026 года бюджет получил 2 298 млрд рублей нефтегазовых доходов. Это на 38,3% ниже показателя аналогичного периода 2025 года. В ведомстве пояснили, что снижение связано прежде всего с падением цен на нефть в предыдущие периоды.

Ненефтегазовые доходы, напротив, выросли более чем на 10% и достигли 9,423 трлн рублей. Поступления от оборотных налогов, включая НДС, увеличились на 17,2%.

Совокупные доходы федерального бюджета за январь — апрель составили 11,7 трлн рублей, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. Расходы за тот же период выросли на 15,7% и достигли 17,6 трлн рублей.

В Минфине отметили, что активная динамика исполнения расходов связана с оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных бюджетных обязательств.

