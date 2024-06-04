Женщины-вандалы по приказу Киева написали «ГУР» на памятнике Жукову в Москве

На памятнике советскому полководцу Георгию Жукову в Москве появилась надпись «ГУР». Ее нанесли женщины-вандалы по приказу украинской стороны, сообщает Mash .

Монумент был установлен на Манежной площади в честь 50-летия победы в ВОВ, но память о великом подвиге предков не остановила 28-летнюю Анастасию и 55-летнюю Веру из Подмосковья. Полиция задержала женщин, а надпись оперативно стерли с памятника.

Оказалось, что украинские мошенники пообещали женщинам хорошую сумму за акт вандализма. Они согласились, потому что срочно искали деньги на погашение кредитов. Теперь в отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело по статье о повреждении памятников ВОВ.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения вандалами памятника советским воинам в столице Финляндии. Утром 9 мая неизвестные залили красной краской мемориал советским военнослужащим в Хельсинки.