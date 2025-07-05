По информации британского журнала Spectator, президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее положить конец украинскому конфликту. Для этого он хочет облегчить победу России, сообщает РИА Новости .

В материале говорится, что глава киевского режима Владимир Зеленский не смог убедить Трампа дать стране больше ракет Patriot. Часть из них попала в Польшу, но потом была отправлена обратно. Киев сделал все, что просили США, но все равно не получил финансирования.

При этом Трамп заявил, что поставка оружия Украине продолжается, несмотря на истощение американских запасов. Происходящее комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, чем меньше оружия у Киева, тем ближе конец СВО.

Ранее Трамп по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путины заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины. По его словам, во время переговоров они обсудили «множество вещей», в том числе Иран. Кроме того, стороны обсудили конфликт на Украине.