Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путины заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины, пишет ТАСС .

По его словам, во время переговоров они обсудили «множество вещей», в том числе Иран. Кроме того, стороны обсудили конфликт на Украине.

«Я недоволен (ситуацией. — прим. ред.)… Прогресса нет», — отметил Трамп.

Президент России Владимир Путин рассказал, что 3 июля созвонится с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время диалога глава РФ предложит отечественную продукцию, рассказал лидер страны во время посещения выставки участников конкурса растущих отечественных брендов «Знай наших».