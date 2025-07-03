Владимир Путин заявил, что созвонится с Дональдом Трампом 3 июля

Президент России Владимир Путин рассказал, что 3 июля созвонится с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время диалога глава РФ предложит отечественную продукцию, рассказал лидер страны во время посещения выставки участников конкурса растущих отечественных брендов «Знай наших», сообщает РЕН ТВ .

На мероприятии одна из предпринимательниц рассказала о своей косметической продукции. Она поделилась, что товары продаются в 13 государствах. Российский экспортный центр в этом помогает.

Российская косметика уже продается во Вьетнаме, ОАЭ, Турции. Продукцию местные жители встречают весьма положительно.

Женщина отметила, что у бренда есть большая возможность занять нишу в косметике. Компания хочет войти в топ-10 мировых брендов.

«Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», — сказал Путин.

Предпринимательница поблагодарила за это главу государства. Она отметила, что все в мире должны знать — продукция сделана с душой и умом.