Владимир Путин заявил, что созвонится с Дональдом Трампом 3 июля
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Президент России Владимир Путин рассказал, что 3 июля созвонится с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время диалога глава РФ предложит отечественную продукцию, рассказал лидер страны во время посещения выставки участников конкурса растущих отечественных брендов «Знай наших», сообщает РЕН ТВ.
На мероприятии одна из предпринимательниц рассказала о своей косметической продукции. Она поделилась, что товары продаются в 13 государствах. Российский экспортный центр в этом помогает.
Российская косметика уже продается во Вьетнаме, ОАЭ, Турции. Продукцию местные жители встречают весьма положительно.
Женщина отметила, что у бренда есть большая возможность занять нишу в косметике. Компания хочет войти в топ-10 мировых брендов.
«Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», — сказал Путин.
Предпринимательница поблагодарила за это главу государства. Она отметила, что все в мире должны знать — продукция сделана с душой и умом.