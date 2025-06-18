«Давайте сначала разберемся с Россией»: Трамп заявил о разговоре с Путиным

Трамп заявил о разговоре с Путиным и назвал Россию с Украиной «глупыми»

Президент США Дональд Трамп утверждает, что «вчера», то есть 17 июня, говорил с главой России Владимиром Путиным. По словам республиканца, он отверг идею российского коллеги, который «предложил помочь в посредничестве» на Ближнем Востоке, сообщает РБК со ссылкой на эфир телеканала Fox News.

«И я говорил с ним вчера. Вы знаете, он на самом деле предложил помочь в посредничестве [на Ближнем Востоке]», — сказал американский лидер.

Трамп заявил, что на слова Путина ответил фразой: «Сделайте мне одолжение, давайте сначала разберемся с Россией».

Хозяин Белого дома также назвал Украину и Россию «глупыми». Далее Трамп вновь повторил, что украинского кризиса якобы можно было избежать, если бы он продолжил руководить США после первого президентского срока.