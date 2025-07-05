Трамп назвал Путина профессионалом, умеющим справляться с санкциями

По информации издания Fox News, президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин является настоящим профессионалом, который отлично справляется с санкционным давлением, сообщает URA.RU .

Трамп признал, что Россия в состоянии справиться с американскими санкциями. Он подчеркнул, что во время последнего разговора с Путиным поднимался вопрос о введении новых ограничительных мер.

Шестой по счету телефонный разговор двух президентов состоялся 3 июля. Они обсудили происходящее на Ближнем Востоке и ситуацию на Украине. Путин подчеркнул, что РФ не планирует отказываться от устранения первостепенных причин украинского конфликта.

Ранее политический аналитик, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский заявил, что Трамп строил свою предвыборную программу на том, что с Россией «не было диалога». Сейчас он не может себе позволить отказаться от этого самого диалога.