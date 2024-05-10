Посольство РФ: памятник советским воинам осквернили в Хельсинки
В финском городе Хельсинки был осквернен памятник советским воинам, пишет РИА Новости со ссылкой на российское посольство.
Отмечается, что инцидент произошел утром 9 мая.
«Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию. Правоохранители зафиксировали причиненный ущерб, приступили к необходимым следственным действиям», — пояснили в дипмиссии.
Вандалы залили мемориал краской. Самые заметные следы были устранены неравнодушными россиянами и сотрудниками посольства.
«Вопрос о полном восстановлении памятника будем решать с финской стороной», — добавили в дипмиссии.
Ранее стало известно, что сотни людей в Берлине в День Победы возложили цветы к памятнику Воину-освободителю. Полиция проверяла сумки на предмет наличия советской и российской символики на входе в парк, однако многие все равно сумели пронести георгиевские ленты и даже знамя Победы.