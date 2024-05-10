Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника военным в Финляндии
Фото - © Sputnik
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения вандалами памятника советским воинам в столице Финляндии, сообщает пресс-служба ведомства.
«Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении.
Утром 9 мая неизвестные залили красной краской мемориал советским военнослужащим в Хельсинки. Сотрудники посольства РФ вывали на место полицию. Проводится расследование.
Большую часть следов краски удалось убрать силами сотрудников посольства и неравнодушных россиян.