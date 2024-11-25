Над Россией сбили 8 баллистических ракет, подтвердило Минобороны

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За сутки над Россией сбили 8 баллистических ракет, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Ранее Telegram-канал Fighterbomber заявлял , что украинские силы выпустили 8 американских баллистических ракет ATACMS по аэродрому в Курской области.

В течение суток российская противовоздушная оборона (ПВО) также сбила 45 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых авиабомб JDAM американского производства.

Кроме того, войска России поразили объекты на военных аэродромах и энергетическую инфраструктуру Украины, а также скопления личного состава и военной техники ВСУ в 138 районах.

По некоторой информации, украинские силы могли атаковать американской баллистикой атомную электростанцию в Курчатове Курской области.