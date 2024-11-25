Fighterbomber: 8 баллистических ракет ATACMS атаковали аэродром под Курском

Telegram-канал Fighterbomber утверждает, что украинские войска ночью выпустили 8 американских баллистических ракет ATACMS по аэродрому в Курской области. Минобороны России пока официально не подтверждало такую информацию.

Противовоздушная оборона отработала по 7 из 8 выпущенных вражеских ракет, заявляет ресурс.

«Куда били и каких целей хотели достичь не особо понятно, ибо авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно», — пишет Fighterbomber с аудиторией более 535 000 подписчиков, который считают близким к военной авиации России.

В сводках Минобороны РФ в данный момент нет официальной информации, что украинские силы минувшей ночью запускали американские ракеты по Курской области.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов 25 ноября в 09:40 по московскому времени заявлял, что в регионе объявлена ракетная опасность. Через 6 минут глава региона заявил об отмене ракетной опасности.