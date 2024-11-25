Ракеты ATACMS атаковали АЭС в Курчатове Курской области

В ночь на 25 ноября ВСУ использовали американские баллистические ракеты ATACMS, чтобы атаковать Курскую область. В том числе целью украинских сил была АЭС в Курчатове, сообщает Baza .

Всего за ночь над Курской областью сбили 7 ракет ATACMS. Их ликвидировали, в том числе в районе Курчатова, где расположена атомная электростанция. Кроме того, ракеты ATACMS сбили в Курске и над поселками, которые находятся недалеко от российско-украинской границы.

Также на регион была совершена атака с помощью беспилотников. Над Курской областью ночью сбили семь дронов.

В том числе четыре БПЛА ликвидировали в Дмитриевском районе, в нескольких десятках км от российско-украинской границы. Один БПЛА сбили в районе Железногорска. Никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что украинские войска ночью выпустили 8 баллистических ракет ATACMS по аэродрому под Курском. Противовоздушная оборона отработала по 7 из них. Минобороны РФ официально еще не подтвердило эту информацию.