Российские войска отбили очередной налет беспилотников ВСУ на территорию РФ

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Минобороны: за ночь российские войска сбили 23 дрона ВСУ над Россией

Украинские войска вновь попытались нанести удары по территории России с помощью десятков беспилотников. Однако средства ПВО ВС РФ отбили атаку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

За ночь российские войска ликвидировали 23 украинских беспилотника самолетного типа. Восемь из них уничтожили под Калугой.

Семь дронов ликвидировали в Курской, пять в Брянской областях. Также три беспилотника перехватили недалеко от Белгорода.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника упали на промышленное предприятие в Калуге. Никто не пострадал.