Обломки беспилотника упали на промышленное предприятие в Калуге

Три украинских беспилотника уничтожены на окраине Калуги, при падении обломков БПЛА на территории промышленного предприятия произошло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.