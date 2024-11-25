Обломки беспилотника упали на промышленное предприятие в Калуге
Три украинских беспилотника уничтожены на окраине Калуги, при падении обломков БПЛА на территории промышленного предприятия произошло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал.
На месте происшествия работают спасатели и оперативная группа.
Ранее украинские войска вновь попытались нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Средства ПВО ВС РФ уничтожили дроны противника.