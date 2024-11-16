Украинские войска попытались атаковать Россию десятками беспилотников

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Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 34 украинских дрона над Россией

Ночью украинские войска вновь попытались нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Средства ПВО ВС РФ уничтожили дроны противника, сообщает Минобороны.

Российские войска сбили 34 украинских беспилотника за сутки. 20 дронов ликвидировали над Курской областью.

Один дрон уничтожили в небе над Крымом. Еще столько же ликвидировали в Калужской и Белгородской областях. Также 11 дронов сбили под Калугой.

Ранее украинские войска ударили беспилотниками по двум населенным пунктам в Белгородской области. Были ранены четыре человека.