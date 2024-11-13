ВСУ ударили дронами по двум населенным пунктам в Белгородской области

Украинские войска нанесли удары беспилотниками по двум населенным пунктам в Белгородской области. Ранения получили четыре человека, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Грузское Борисовского района боевики использовали дрон-камикадзе для удара по территории предприятия. Получили повреждения машина и линия электропередачи. В результате атаки были ранены четыре мужчины. Травмы были не тяжелыми, и они сами приехали в местную больницу.

Доктора осмотрели мужчин. Выяснилось, что все они были контужены. Пострадавшим оказали помощь и отправили лечиться домой.

Украинские войска также атаковали поселок Октябрьский в Белгородском районе. Из-за взрыва беспилотника начал гореть прицеп грузовика. Пожар удалось вовремя потушить. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее Гладков отмечал, что восемь женщин вступили в отряд Минобороны БАРС Белгород. Трое подписали контракты, еще пятеро отправились в военный комиссариат.