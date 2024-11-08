Женщины встали на защиту Белгородской области от атак ВСУ

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Гладков: 8 женщин вступили в отряд БАРС Белгород для защиты региона от ВСУ

В Белгородской области продолжается формирование добровольческого подразделения Минобороны БАРС Белгород. Восемь женщин встали на защиту родины и вступили в отряд, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Три женщины подписали контракты 7 ноября. Еще пятеро отнесли документы в военкомат.

Гладков поблагодарил людей, которые вступили в добровольческое подразделение и начали защищать Белгородскую область. Он отметил, что все жители региона и страны гордятся ими.

Ранее украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде. В момент атаки в одной из квартир находилась семья.