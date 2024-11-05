БПЛА влетел в белгородскую квартиру, когда там была семья

сегодня в 17:07

Семья находилась внутри квартиры, в которую влетел дрон в Белгороде

В квартире многоэтажки в Белгороде, которую атаковал украинский дрон, жила семья с детьми. После ЧП близкие не могли с ними связаться, сообщает Mash .

Дрон атаковал белгородскую многоэтажку 5 ноября. В результате ЧП известно о пяти пострадавших, один из которых получил осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму.

По предварительной информации, прилетевший в белгородскую многоэтажку дрон могли запустить из Золочева Харьковской области.

В результате атаки беспилотника пострадали три этажа и примерно 10 квартир. После налета БПЛА в атакованном доме вспыхнул пожар.

Предварительно, дом в Белгороде могли атаковать испанским беспилотником Columba.