«Испанец» с С-4: каким БПЛА атаковали многоэтажку в Белгороде

Многоэтажный дом в Белгороде атаковали беспилотником Columba испанского производства. Впервые украинские войска использовали такие дроны ровно год назад, тогда их удавалось сбить силами российских средств РЭБ и ПВО, сообщает Mash .

Обломки Columba ранее находили в лесном массиве у поселка Пасово Заднепровского района (Смоленская область). В тот раз дроны несли на себе примерно 1,2 килограмма взрывчатки С-4 и кумулятивный заряд КЗ-6.

В результате атаки беспилотника на белгородскую многоэтажку в микрорайоне «Новая жизнь» пострадали 5 человек. Одного из раненых госпитализировали из квартиры с помощью автолестницы, у него зафиксировали осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму.

По предварительной информации, дом в Белгороде могли атаковать из Золочева Харьковской области. После атаки в многоэтажке вспыхнул пожар, который удалось оперативно погасить.