Мособлдума рассмотрит налоговые льготы для малых технологических компаний

Мособлдума на ближайшем заседании 15 октября планирует рассмотреть законопроект о снижении региональной части налога на прибыль для малых технологических компаний, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Законопроект предлагает уменьшить региональную часть налога на прибыль организаций для малых технологических компаний. В Подмосковье насчитывается свыше 300 таких предприятий. Федеральное законодательство предоставляет субъектам РФ право устанавливать пониженную ставку этого налога.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов связал инициативу с задачей, поставленной президентом.

«Президент обозначил четкий ориентир: к 2030 году выручка малых технологических компаний должна вырасти в семь раз. Для решения этой задачи нужны реальные экономические стимулы», — рассказал Игорь Брынцалов.

По его словам, снижение налога расширит инвестиционные возможности компаний. Высвободившиеся средства предприниматели смогут направить на разработку, закупку оборудования и расширение штата инженеров.

«Важно создать в Подмосковье такую среду, в которой малые технологические компании будут расти. За каждой такой компанией стоят рабочие места для высококвалифицированных специалистов, налоги в бюджет и новые разработки, которые укрепляют экономику региона и страны в целом», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.