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В Ногинске завершают капремонт крыши дома на улице Климова

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома № 41 на улице Климова в Ногинске вышел на завершающую стадию. Подрядчик монтирует профлист и кровельное ограждение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводят по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Обновление кровли стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», направленному на комплексное развитие территорий и повышение комфорта проживания граждан.

В доме полностью заменили стропильную систему, уложили парогидроизоляционную пленку и обработали все деревянные конструкции огнебиозащитным составом. В чердачном помещении провели уборку, выполнили утепление, смонтировали обрешетку и контробрешетку. Сейчас подрядная организация устанавливает профлист и кровельное ограждение, одновременно штукатурит вентиляционные шахты.

Капремонт должен обеспечить надежную защиту здания от осадков, существенно снизить теплопотери и повысить безопасность эксплуатации дома. Качество работ контролирует технический надзор. После их завершения запланирована комиссионная приемка с участием профильных специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.