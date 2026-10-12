Парки Богородского округа проведут танцевальные и творческие занятия

Во вторник и четверг в Центральном парке пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам с любительским объединением «Танцы Голд» (55+). Начало — в 17:00. В хорошую погоду занятия состоятся на сцене, при дожде и низких температурах — в павильоне.

В среду в 17:00 в павильоне Центрального парка проведут занятие по основам живописи и классической скульптуре (6+).

В субботу в 12:00 в Центральном и Глуховском парках, а также в парке «Роща» начнутся регулярные детские игровые и творческие программы (3+). В тот же день в 11:30 Центральный парк примет большой спортивный фестиваль «Улыбка северной ходьбы» (18+).

В воскресенье в парках «Роща», Глуховском и Центральном также пройдут игровые и творческие программы для юных гостей (3+).

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.