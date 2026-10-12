В Богородском округе 220 детей отдохнули в двух загородных лагерях

Два загородных лагеря Богородского округа приняли 220 детей на осеннюю смену с 5 по 11 октября. Для ребят организовали спортивные соревнования, творческие занятия и квесты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 5 по 11 октября в Богородском городском округе работали лагеря «Мир в лесу» в деревне Калитино и «Мир на озере» рядом с озером Луковое. Первый принял самую большую смену — 160 ребят, второй — 60 детей. Теплая солнечная погода позволила проводить большую часть времени на свежем воздухе.

Вместо занятий с гаджетами дети участвовали в спортивных соревнованиях, эстафетах и командных играх на открытых площадках. Ребята играли в футбол, волейбол и настольный теннис, участвовали в «Веселых стартах» и шахматных турнирах. Для любителей творчества проводили мастер-классы по рисованию, рукоделию и актерскому мастерству.

Ежедневная программа включала утреннюю зарядку, тематические квесты, интеллектуальные викторины, конкурсы талантов и вечерние дискотеки. Педагоги и вожатые сочетали спортивные и творческие занятия с общением. Территории лагерей охранялись, медицинский контроль осуществлялся круглосуточно.

По отзывам детей, каникулы оставили яркие впечатления и помогли найти новых друзей. Родители отметили высокий уровень организации отдыха и поблагодарили сотрудников лагерей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.