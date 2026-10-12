Кто мог бы заменить Зеленского: в США назвали 4 кандидатов в президенты Украины

На фоне призыва президента США Дональда Трампа к новым выборам на Украине американский портал Newsweek составил рейтинг кандидатов на должность следующего президента постсоветского государства.

Ранее глава Белого дома заявил, что Зеленский создает проблемы для всего мира, хотя давно мог бы завершить конфликт с Россией. По его мнению, Украине пришло время сменить лидера. Заявление Трампа прозвучало после критики сделки США и РФ по дизельному топливу со стороны Киева.

При этом глава киевского режима утверждает, что украинские власти организуют выборы, если Россия согласится на 60-дневное «полное прекращение огня». Срок пребывания Зеленского у власти должен был закончиться в мае 2024 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это пояснил, что Москва заинтересована не в перемирии с Киевом, а в установлении долгосрочного мира.

По мнению издания, на пост седьмого президента Украины могут баллотироваться экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, глава офиса главы киевского режима Кирилл Буданов*, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров и экс-глава государства Петр Порошенко* (с 2014 по 2019 год).

* Признаны в России террористами и экстремистами.

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