Подольск отметил 245-летие в ледовом дворце «Витязь»

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная поздравила подольчан с юбилеем. Она отметила, что за последние годы город преобразился благодаря вкладу жителей и их совместной работе с властью округа, и выразила уверенность, что вместе они справятся с любыми вызовами.

Глава округа Григорий Артамонов подчеркнул, что Подольск продолжит занимать лидирующие позиции по многим показателям. Он отметил многовековую историю города и важность сохранения темпа развития и доверия президента и руководства страны.

Ведущие торжества Светлана Зейналова и Александр Олешко рассказали об истории и достижениях Подольска. Григорий Артамонов вручил пятерым жителям медали «Почетный гражданин городского округа Подольск». Среди награжденных — кавалер четырех орденов Мужества Артем Горшенин.

«Я горжусь своим городом. Для меня это пример, что у нас такой сильный тыл», — сказал Артем Горшенин, отметив поддержку администрации и жителей.

Сенатор Александр Двойных, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий выступили с приветствиями и подчеркнули значимость Подольска для региона. Жительницы Оксана и Ольга Янченко пожелали городу благополучия, развития, строительства новых домов и дальнейшего благоустройства скверов.

Тысячи подольчан ежедневно трудятся на благо округа. В 2023 году президент России Владимир Путин присвоил Подольску звание «Город трудовой доблести».

«Я родился в Подольске, живу в нем 43 года. Люблю всем сердцем свой родимый город и работаю на его благо», — сказал заместитель председателя общественной палаты городского округа Подольск Кирилл Рожок.

Праздник завершился выступлениями Клавы Коки и Шамана.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.