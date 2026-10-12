Религиовед: сатанисты* промывают российским детям мозги через аниме

Судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко заявил, что в России сейчас распространяются аниме и манги с сектантскими признаками, сообщает ЕАН .

Иванишко выступил в Екатеринбурге на конференции «Межрелигиозный диалог на Урале».

«Используя элементы массовой культуры, можно работать с несовершеннолетними. Есть целая серия аниме и манги, которая аффилирована с конкретными религиозными организациями. По некоторым из них сейчас на территории РФ есть серьезные ограничения, потому что они культивируют некоторые группы сатанинской* направленности», — предупредил эксперт-религиовед.

По его словам, несмотря на запрет в стране сатанизма*, ряд журналов аниме и манги, которые пропагандируют некоторые организации, можно найти в РФ. Они интересные и красочные, поэтому привлекательны для молодежи.

* «Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России.

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