На Украине женщины помогли мужчине отбиться от военкомов

На западе Украины несколько женщин помогли мужчине убежать от сотрудников военкомата, сообщает издание «Страна» .

Инцидент произошел в городе Берегово Закарпатской области. На опубликованных кадрах видно, как женщины на улице конфликтуют с людьми в военной форме и пытаются защитить от них мужчину, которому в итоге удается скрыться.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.