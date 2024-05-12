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На территории Волгоградского НПЗ после падения дрона произошел пожар

Возгорание произошло на территории Волгоградского НПЗ в результате падения дрона, пожар ликвидировали, сообщает ТАСС.

Жертв в результате происшествия нет. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что пожарно-спасательные силы оперативно начали работу и ликвидировали возгорание.

По словам губернатора, средства ПВО ночью 12 мая отразили атаку беспилотника на территории Волгоградской области.

Ранее украинские боевики совершили массированную атаку на Курскую область.