На территории Волгоградского НПЗ после падения дрона произошел пожар
Возгорание произошло на территории Волгоградского НПЗ в результате падения дрона, пожар ликвидировали, сообщает ТАСС.
Жертв в результате происшествия нет. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что пожарно-спасательные силы оперативно начали работу и ликвидировали возгорание.
По словам губернатора, средства ПВО ночью 12 мая отразили атаку беспилотника на территории Волгоградской области.
Ранее украинские боевики совершили массированную атаку на Курскую область.