Украинские боевики совершили массированную атаку на Курскую область

сегодня в 20:57

Украинские боевики в субботу совершили несколько атак на территорию Курской области. В результате обстрелов пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня Курская область вновь была неоднократно атакована со стороны Украины», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что 11 мая под обстрел попали поселок Теткино и село Коровяковка, села Гуево и Николаево-Дарьино, деревня Старая Николаевка, село Гордеевка, хутор Кучеров и пункт пропуска «Суджа». В результате атаки ВСУ пострадавших нет.

По словам главы региона, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотники ВСУ около пункта пропуска «Суджа», села Гуево и хутора Олешня, села Троицкое, деревни Елизаветовки.

Старовойт добавил, что украинский дрон сбросил взрывное устройство около села Сергеевка. В результате инцидента пострадавших нет.