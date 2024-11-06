На Сокольнической линии метро увеличены интервалы из-за человека на пути

На Сокольнической линии Московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

Отмечается, что на Сокольнической линии нет движения от станции «Парк Культуры» до «Университета». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что поезда на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки снова курсируют по графику после увеличения интервалов движения.