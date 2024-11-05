Движение на «фиолетовой» ветке метро ввели в график после сбоя Транспорт сегодня в 08:22

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки снова курсируют по графику после увеличения интервалов движения, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на «фиолетовой» линии метро произошел сбой из-за человека на пути. Интервалы движения были увеличены на юго-восточном участке ветки. 29 октября из-за человека на пути прерывалось движение на Калужско-Рижской ветке метро. Не было движения от «Беляева» до «Октябрьской».