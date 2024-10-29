На посуде отравившейся под Красноярском семьи обнаружили средство от насекомых

В Красноярском крае специалисты нашли следы средства от насекомых на посуде в доме, где отравилась семья с детьми, сообщает Газета.ru .

Трагедия произошла вечером 20 сентября в поселке Красная Сопка. Родители и четверо детей ели пельмени и курицу из магазина, после чего почувствовали себя плохо. Их госпитализировали с симптомами отравления. В результате скончались четверо детей. Сначала следователи предполагали, что в трагедии виновата еда, но потом выяснилось, что семья могла отравиться при использовании дихлофоса «Варан».

«Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», — рассказали в региональном главке СКР.

Следователи получили результаты экспертиз материалов, веществ и изделий, которые были в доме. Сейчас приоритетной версией трагедии является отравление компонентами инсектицидного средства.

Также содержимое изъятых баллонов с дихлофосом соответствует заявленному производителем.