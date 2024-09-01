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На месте крушения Ми-8 на Камчатке найдены 17 тел — МЧС

На Камчатке к месту крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» доставлены девять спасателей, также найдены 17 тел погибших, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в Telegram .

Девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю продолжают работать на месте авиакатастрофы, где погибли 22 человека.

В настоящее время найдены уже 17 тел. Поиски остальных тел продолжаются.

Ранее сообщалось, что Ми-8 пропал с радаров на Камчатке 31 августа. Поиски воздушного судна осложнял сильный туман и плохая видимость. Обломки вертолета нашли на высоте 900 метров. По данным МЧС, все, кто находился на борту, погибли.