МЧС: пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился

Согласно предварительным данным, борт потерпел крушение.

В МЧС заявили, что обломки вертолета находятся на высоте 900 м около места, где последний раз он выходил на связь.

О пропаже вертолета авиакомпании «Витязь Аэро» с туристами стало известно 31 августа. Связь с бортом была потеряна после вылета в поселок Николаевка Елизовского района. На борту находились 22 человека: 19 туристов и 3 члена экипажа.

По факту пропажи вертолета возбуждено уголовное дело.