МЧС: пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился
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На Камчатке обнаружили обломки пропавшего вчера вертолета Ми-8, сообщили в МЧС России.
Согласно предварительным данным, борт потерпел крушение.
В МЧС заявили, что обломки вертолета находятся на высоте 900 м около места, где последний раз он выходил на связь.
О пропаже вертолета авиакомпании «Витязь Аэро» с туристами стало известно 31 августа. Связь с бортом была потеряна после вылета в поселок Николаевка Елизовского района. На борту находились 22 человека: 19 туристов и 3 члена экипажа.
По факту пропажи вертолета возбуждено уголовное дело.