Вертолет Ми-8 с туристами пропал на Камчатке

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро» пропал на Камчатке. Связь с бортом была потеряна после вылета в поселок Николаевка Елизовского района, сообщает «112» .

Вертолет должен был находиться в пути несколько минут — ему нужно было пролететь всего 25 км. Однако даже за это время экипаж не выходил на связь.

На борту точно находятся три члена экипажа — два пилота и бортинженер.

В данный момент проверяется информация о том, что вертолет мог перевозить еще 19 туристов. Людей должны были забрать с вулкана Вачкажец.

На поиски пропавшего вертолета вылетел другой вертолет.